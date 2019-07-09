苗檢成立總統及立委選舉查賄小組 打擊不法

2019-07-09 10:58

〔記者張勳騰／苗栗報導〕因應明年初將舉行第15任總統副總統與第10屆立法委員選舉，苗栗地檢署今天上午10點舉辦「查察賄選及暴力執行小組」揭牌儀式，正式展開選舉查察工作，並對外宣示查賄及反賄選決心，也呼籲民眾勇於檢舉。

苗栗地檢署檢察長鄭鑫宏表示，去年苗栗縣五合一選舉，共發出9件共112萬5000元檢舉獎金，明年初總統副總統與立法委員選舉檢舉賄選獎金最高1500萬元，且地檢署對檢舉人身分絕對會保密。

「查察賄選及暴力執行小組」今天上午由檢察長鄭鑫宏、法務部調查局苗栗縣調查站主任吳宗杰、苗栗縣警局副局長趙成之、刑警大隊長陳榮標及苗栗縣政府政風處長王明朝共同揭牌，宣示查察賄選是檢、警、調及政風人員的工作重點，呼籲候選人及選民不要心存僥倖買票及賣票，檢調警單位偵辦案件絕無時限、底線與上限，更不問黨派、身分、地位，嚴正執法。

此外，對於有高度以金錢、暴力介入選舉可能之人或區域，將施以嚴密監控，讓不法之徒無所遁逃，也避免不法行為影響選舉結果。

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