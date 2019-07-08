修法揭露中國代理人是「綠色恐怖」？谷辣斯嗆爆國民黨

2019-07-08 23:54

〔即時新聞／綜合報導〕行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）今（8）日針對國民黨立院黨團批評民進黨修正《兩岸人民關係條例》是「綠色恐怖」做出回應，她抨擊，這種比喻「不倫不類」，也提到：「我很好奇，為何立法院國民黨團對內猛轟『綠色恐怖』，但對外卻對『紅色滲透』不聞不問？」

谷辣斯在臉書指出，拿國民黨政府在戒嚴時期通過的「刑法100條」和立法院提案的《兩岸人民關係條例》修正草案的代理人條款來做對比，用來批評並誇大成「綠色恐怖」，是不倫不類，1934年10月31日制定的「刑法100條」抓的是思想犯，凡是「意圖」破壞國土、竊據國土、或以非法之方法變更國憲、顛覆政府者，均可判7年以上徒刑。

谷辣斯表示，中國領導人習近平現在已經毫不遮掩、大辣辣提出統一台灣的時間表，於是在立法院有民意代表因應局勢，提出修正《兩岸人民關係條例》，規範所有替中國政府辦事的民間機構、派遣人、代理人，都必須對我國提交基本資料，清楚揭示背景身分，讓資訊陽光化，使台灣民眾全盤了解，「一方面加強行政管理，二方面也讓人民有選擇的權利。」

谷辣斯強調，該法修正後，僅有必須繳交資料卻不願意配合的團體、個人，在缺乏正當理由或是造假資料，才會處以10萬元以上、50萬元以下的行政罰鍰，當被查獲有替中國政府辦事的證據，才會有刑事「三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣五百萬元以下罰金」的處罰。

谷辣斯批評，由此可知修正《兩岸人民關係條例》與「刑法100條」截然不同，且這是由民意代表提出的版本，不管最後內容怎麼修，都會尊重立法院的排審與審議的結果，「說這是綠色恐怖，令人啼笑皆非」，「我很好奇，為何立法院國民黨團對內猛轟『綠色恐怖』，但對外卻對『紅色滲透』不聞不問？」

谷辣斯．尤達卡臉書全文

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