倒戈挺柯還分析郭董選情 鍾小平嗆國民黨主委歐巴桑

2019-07-08 20:25

〔記者郭安家／台北報導〕國民黨台北市議員鍾小平今晚受訪鬆口將「倒戈」，他已和2、300位里長聯絡，要替台北市長柯文哲組2020後援會，此外，他也一定會以無黨籍在台北市立委第5選區（萬華）參選到底；至於柯是否挺他選立委？他說，柯還未宣布選總統，等柯選總統，再跟柯談。

「我要離開國民黨！」鍾小平今晚接到記者來電直說，今年4月國民黨辦台北市第5選區初選，他認為市黨部作業不公，曾赴台北地檢署告黨部主委黃呂錦茹涉嫌圖利、違反選罷法，黃呂錦茹竟要將他停權6個月，黨中央原本說不處理，為什麼現在要繼續「弄」他，國民黨副主席曾永權從頭尾對他有意見，和黃呂聯手讓他待不下去，「是妳（黃呂）逼我走！」

鍾小平還批說，今年4月國民黨立委黨內初選「作弊」，「又用理由停我權，我犯了國民黨什麼天條？當初我當黨部主委，丁守中早就贏了台北市長，找個歐巴桑（黃呂錦茹）當主委，造成不可收拾局面，現在還要弄我，我寧可有尊嚴自己走」。

鍾小平表示，日前去上海參加雙城論壇，他曾和柯文哲聊天，並對柯說「我判斷你會選總統」，柯一副躍躍欲試仍沒鬆口，但柯一直問選總統的利弊得失。他說，當時也對柯分析，總統蔡英文希望高雄市長韓國瑜選總統，如此柯就比較吃不到國民黨票；若郭台銘參選，可吃到蔡的票，但藍營同時也吐一些票給柯，「當然比較有利，我的判斷跟柯文哲差不多。」

鍾小平指出，他在台灣也與蔡壁如見面，並答應幫柯文哲組一個後援會；至於柯是否挺他選立委？他說，柯還未宣布選總統，等柯選總統，再跟柯談。

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹受訪說，有耳聞此事，將進一步查證釐清是否違反黨紀；她說，國民黨有五位參選人正進行總統初選民調，五人都很優秀，又不是沒有人，黨員只能支持一個，豈可公然跟黨對幹，最重可開除黨籍！

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