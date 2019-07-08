郭台銘邀一起簽初選公約 朱立倫回擊：郭董趕快簽就好了

2019-07-08 13:33

〔記者邱書昱／新北報導〕國民黨總統初選候選人郭台銘今天上廣播節目時，針對沒有簽署黨內初選公約的質疑，他表示，這兩天內請所有候選人一起親自簽名。前新北市長朱立倫受訪時向郭喊話，「沒有任何一個人參與初選有任何的特權」，當時都是親自簽公約交給黨中央，不應該再配合特定候選人在辦這樣的造勢活動。

朱立倫表示，參與初選沒有人有特權或者有任何可以違紀、脫黨的假想，一定都是秉持這樣的原則，不管有沒有簽公約，當時大家都親自簽公約，郭董現在還沒有簽，也呼籲趕快簽就好了。

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