劉結一與洪秀柱談統一？蔡英文：中央授權機構僅海基會

2019-07-05 13:46

〔記者周敏鴻／桃園報導〕蔡英文總統上午在桃園市八德區視察捷運三鶯延伸八德段LB14站工程進度時，被詢及中國國台辦主任劉結一與前國民黨主席洪秀柱、新黨主席郁慕明溝通統一的進程相關問題，她強調，兩岸事務是中央的職權，涉及政治或公權力的事務都須經過中央授權，而中央唯一的授權機構就是海基會。

對於劉結一指出他與洪秀柱、郁慕明、高金素梅等人，已達成「共同反對台獨分裂，攜手推進祖國和平統一進程」等多項共識，蔡英文強調，兩岸事務是中央的職權，涉及政治或公權力的事務都須經過中央授權，中央唯一的授權機構是海基會，換句話說，可以具公權力行使兩岸的協商或溝通的唯一機構，就是海基會。

至於有民調顯示蔡英文領先參加國民黨總統大選初選的韓國瑜、郭台銘等人，蔡英文說，不同的機構所做民調會有不同面向，她堅持持續把工作做好、把國政做好、讓人民有感，才是她與團隊最重要的事情。

即將出訪的蔡英文，也被問及是否要在選戰中主打外交政策，她回應，外交是總統最重要的工作之一，她每年都有兩次出訪，目的是要鞏固我國跟邦交國的關係，所以這些年來，許多邦交國在很多國際場合都替我國發聲，讓台灣的聲音讓世界上所有人都聽得到，「邦交對我們來講是非常重要的事情」。

至於美國對台軍售F16V等裝備，蔡英文證實都按預定期程進行中，目前軍購案已經在美國政府的行政部門作業當中。另外，關於書屋創辦人過世、國安人員不准蔡英文吃泡麵等問題，蔡英文也一一回答，她說，對於「陳爸」突然離開，她感到傷心，認為這是台灣社會很大的損失，她要向陳爸說聲：「謝謝！」感謝她對社會所做的事情；至於不給她吃泡麵的是「管家」，目的是希望她的生活要健康一點。

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