呼應「反鐵籠公投」 國民黨團：席次過半修回來！

2019-07-05 11:33

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨7月7日將在凱道舉辦「反鐵籠公投，凱道大會師」活動，以10萬人為動員目標，先為明年大選拉抬聲勢，但挺韓人士反動員，回應黨中央。立法院國民黨團上午召開記者會號召民眾響應，黨團總召曾銘宗表示，明年國民黨立委席次過半，一定修回「公投法」。

曾銘宗指出，民進黨在野時主張公投綁大選，如今卻挾多數席次強行通過「公投法修正案」，規定每2年才辦一次公投、與大選脫鉤，對於具急迫性的事件根本緩不濟急，且門檻維持絕對多數，必須495萬人贊成才能通過，未來根本不可能通過相關公投案。

曾銘宗表示，國民黨正推動「公投法」的複決公投案，盼大家踴躍連署，假設2020國民黨立委席次過半，一定修回「公投法」，若沒過半，也希望透過複決公投案，還給人民直接公投的基本權，相信能號召到10萬份連署；他也呼籲民眾響應7日的反鐵籠公投大會師。

黨團首席副書記長陳宜民痛斥，中選會去年公布推估經費，單獨辦理公投，每次需花8.57億元，若綁大選則只額外增加1.45億元經費，民進黨推動的「公投法修惡」根本浪費公帑，香港勇敢站出來爭取民主，台灣的直接民主卻不斷退步。

黨團副書記長柯志恩痛批，反鐵籠公投不是國民黨創舉，這是民進黨在野時批判國民黨的口號，前民進黨主席林義雄過去為了公投奮不顧身，這次卻沒有出來「串供」讓人覺得有點失望，難道民進黨當年創黨的民主精神已蕩然無存？這只顯示，民進黨把九合一的大敗完全推給公投綁大選。

黨團副書記長童惠珍表示，香港有超過200萬人站出來反送中，台灣民眾難道對這兩三個禮拜民進黨在立院強勢通過的法案沒感覺嗎？香港要反送中，台灣也要抗議公投送終。

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