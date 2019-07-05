郭台銘批蔡政府在前瞻計畫灑幣 不如學日韓政府幫忙養小孩

2019-07-05 09:21

〔記者陳柔蓁／台北報導〕國民黨總統初選參選人郭台銘提出「0到6歲國家養」政見，蔡英文總統昨評論「此舉將造成國家財政無法承受的負擔，和個人家產無關」，郭台銘今回應，政府把錢花在綁樁、前瞻計畫就撒了8800億元，但少子化是更嚴重的國安問題，應該優先進行，且日韓政府都在幫忙養小孩。

郭台銘今以新聞稿對蔡英文總統喊話：「你只會花錢，我懂賺錢；你重選舉，我顧經濟。」更說「你沒辦法做的，換我做給你看。」郭台銘願意賭上家產也一定要做，這就是決心！「我提出的方法，也用不到我的錢，因為一定可以做得到。」

郭台銘說，少子化造成人口死亡交叉，已經是嚴重的國安問題，應該優先處理，「政治咖」沒有能力解決，「0到6歲幼兒國家養」的政策，如果用零舊思維來決策，當然就跟不上時代脈動。

郭台銘舉例，韓國於2016年為此花費153兆韓幣（約台幣3000億），若換算成台灣人口數來看，則約花1400億。日本面對此問題，甚至將養育兒津貼擴大到15歲。

郭台銘說，日韓政府都已察覺少子化是嚴重國家問題，並投注鉅額國家預算扭轉趨勢，台灣政治人物只會空言，無法實做，讓問題更加惡化。

台灣今年1-5月少子化依舊嚴重，至年底樂觀估計新生兒僅達17萬5000人，較去年18萬2000人減少7000-8000人，台灣人口出生與死亡將進入死亡交叉。

郭台銘認為，蔡英文政府眼中永遠只有選舉。為了綁樁，前瞻計畫撒幣8800億，「少子化問題，蔡政府真的重視嗎？」

郭台銘說：「錢不是問題，關鍵在要不要做，有沒有決心做！」他提出解決的方案，蔡英文總統不但不深思輕重緩急的優先順序，反而一味以政治人物的慣性思維來指責。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法