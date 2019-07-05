郭董放話「墊錢」養0至6歲 律師：小心「期約賄選」

2019-07-05 00:16

〔即時新聞／綜合報導〕中國國民黨總統初選參選人郭台銘3日在政見會上宣稱，可以用個人財產墊付「0至6歲國家養」政策經費。同樣也是參選人的朱立倫4日公開提醒，郭董此舉可能踩到「期約賄選」的紅線，律師黃帝穎發文說明法條，稱朱立倫「果然是政壇老鳥」。

國民黨總統初選參選人朱立倫日前諷刺郭台銘的「0到6歲國家養」育兒政策是「郭家養」，今天他也提醒，參選時宣稱擬以個人財產墊付福利政策，很可能踩到「期約賄選」的紅線。

對此，刑事律師黃帝穎發臉書說明，總統副總統選罷法修正後，「黨內初選期間」同樣適用賄選罪相關規定，因此，朱立倫的提點，等於公開請檢察官剪報分案，偵辦首宗總統級初選賄選案。

黃帝穎說，但就算朱立倫最後沒能成功追究郭台銘的期約賄選刑責，也能突顯郭董的法治素養不足，「果然是政壇老鳥。」

根據總統副總統選罷法第89條規定，政黨辦理總統、副總統候選人黨內提名，自公告其提名作業之日起，於提名作業期間，對於黨內候選人有第84條第1項、第2項之行為者，依第84條第1項、第2項規定處斷；對於有投票資格之人，有第86條第1項之行為者，依第86條第1項規定處斷。

總統副總統選罷法第86條規定，對於有投票權之人，行求期約或交付賄賂或其他不正利益，而約其不行使投票權或為一定之行使者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣100萬元以上1000萬元以下罰金。預備犯前項之罪者，處1年以下有期徒刑。

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