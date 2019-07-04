還有半年 苗縣反賄選宣導早早開跑

2019-07-04 21:56

〔記者彭健禮／苗栗報導〕距離下屆總統、立委選舉還有半年，不過苗栗縣反賄選宣導，早早開跑；苗栗地檢署檢察長鄭鑫宏於今天苗栗警分局舉辦的年度社區治安會議，就表示，檢警均會盡全力查察賄選及暴力介入選舉，請各候選人切勿心存僥倖，也呼籲鄉親遵守各項選舉法令規定。

鄭鑫宏於會中指出，明年1月11日總統、立委選舉，檢警均會盡全力查察賄選及暴力介入選舉，請各候選人切勿心存僥倖，而有非法買票的行為，也請鄉親遵守各項選舉法令規定，不可涉及賣票、非法收禮、赴宴、旅遊等違法行為，會得不償失，後悔莫及。

鄭鑫宏另強調，查緝毒品工作，政府各部門永不間斷，今天邀請很多社區主委、理事長、村里長等地方重要人士與會，就是要持續推動「安居專案」，提醒民眾如有發現可疑人、事、物，請運用友善通報網，通報警方前往查緝，將毒品趕出社區，還給居民更優質的生活環境。

苗栗縣警察局長林國清也表示，社區治安的好壞不能只有靠警察，民眾若能積極參與，相信對治安將有相當大的助益，希望藉著社區治安會議，邀請轄區各級民意代表、銀行界及學校團體、地方仕紳與義警、民防、守望相助隊、警察志工等熱心公益民眾參加，聽取民眾建言，廣蒐社會治安、交通資訊，讓大眾更有安全的生活環境。

會中也透過影片的播放，讓與會者了解相關反毒、防制詐騙犯罪的預防及交通安全的作法，解決當前交通、治安問題，進行警民交流。

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