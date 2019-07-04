客廳即工廠挨批倒退50年 韓國瑜這麼解釋…

2019-07-04 18:15

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜昨晚在國民黨總統初選的政見發表會上，提到「客廳即工廠」，遭批倒退到50年前？韓國瑜今天解釋說，這完全是誤會他意思，他主要是懷念3、40年前，台灣人一條心拚經濟的感覺。

昨晚的國民黨總統初選第三場國政願景說明會上，韓國瑜力主推動庶民經濟，他以幾十年前「客廳即工廠」的年代為例，強調家家戶戶都在拚經濟，現在庶民經濟處於絕對弱勢，只要他成為總統，政府一定做。

此話一出，中華大學講座教授杜紫宸在臉書發文說，「庶民經濟等於家庭即工廠？哇...原來馬凱主張回復聖誕燈手工組裝？」名嘴黃創夏也揶揄說：「家家戶戶手工業，客廳即工廠...韓國瑜又要穿越時空，把台灣拉回1960年代？」

韓國瑜今天下午4點多接見新加坡超市業者接，會後接受媒體聯訪時澄清說，這完全誤會他意思，他非常懷念3、40年以前，整個台灣拚經濟年代，那個時代在家做人造花、聖誕燈等都有。

韓國瑜說，過去這麼多年，台灣經濟發展非常重視產業經濟，也時常把拚經濟當成是拚高科技，但是別忘了還有庶民經濟，台灣勞動力有550萬是跟庶民經濟這塊有關係，包括物流、餐飲、批發、零售等小個體商。

韓國瑜強調：「我覺得一個政府，必須高科技產業照顧到，庶民產業也要照顧到，我舉這個例子，是懷念3、40年前，台灣人一條心拚經濟的的感覺，有人誤會是要把台灣經濟拉到50年前，那是完全誤會。」

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