發文挺郭台銘稱預算擠一擠就有 網灌爆郝龍斌FB

2019-07-04 14:42

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統初選最後一場國政願景電視發表會昨晚登場。參選人郭台銘重申「0到6歲孩子國家養」的主張，並提出3大籌措財源方法，若執行成果不如預期，不夠會用自己的財產出來墊支，「我散盡家產也一定實施」。對此，國民黨副主席郝龍斌同名粉專今發文力挺，並寫道「預算就像時間，擠一擠就有」，許多網友見狀紛紛在下方留言串蓋樓激戰。

郝龍斌在文中表示，聽完郭董闡述政策財源他深感認同，「投資未來永遠比投資過去明智」，並憶述北市2010年推動「助你好孕」政策，4年下來的一些成果，顯示經濟補助確能直接影響生育率，但地方預算有限，未能推至6歲以前的所有嬰幼兒，「若是以國家的能量來推動，我相信絕對可行」，並稱重點在「分配」而非「預算」。

郝龍斌接著質疑，「花2兆來購買離岸風電真的是正確的能源政策嗎？用8000億蓋軌道建設是基於地方需求還是工程綁樁？動輒上千億的軍購預算買來的武器真的符合台灣的迫切需求嗎？」並稱「預算就像時間，擠一擠就有！」這些孩子長大後，從25歲就業至65歲，「不斷為台灣提供GDP、稅收、產能產值，難道不是一項極划算的政策嗎？」

部分網友回應，「唯一支持郭台銘，加油」、「支持好的政策」；但不少鄉民呈現「不以為然」的態度，反問「六年之後又是誰養，問題根本沒解決一點都不務實」、「改善經濟，提升大家的收入，自己就有能力養，幹嘛靠國家養，到底有沒有搞清楚狀況」、「富人稅你覺得開徵收的了嗎」、「所以投資過去是錯誤，那老人就該自生自滅嗎？」

也有人好奇，「擺明就是在拱郭台銘出來」、「郝市長衣服多穿點，寒流要來找你了」、「唯一支持朱立倫」、「身為國民黨的副主席，初選前立場應該保持中立」、「為何要如果當選才做現在做不是更好」、「時間都不用先規劃，都用擠的」。

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