兩度鞠躬拜託藍委 郭台銘：讓我做大破大立的總統

2019-07-04 09:56

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨總統初選參選人郭台銘上午拜會立法院國民黨團時表示，前總統馬英九時代跟立院之間溝通不是很順暢，但他認為，要做一個大破大立的總統，沒有立院的幫忙是不可能的，他將努力協助國民黨立委席次過半，也已找上台東縣長黃健庭、前立委周守訓協助，致詞尾聲兩度對立委鞠躬致意。

韓國瑜日前為了爭取登革熱疫情補助經費層拜會立法院國民黨團，郭台銘今天也利用國民黨團召開大會時前往拜會，有20位立委在場，國民黨團總召曾銘宗、書記長吳志揚等人立刻上前握手迎接，立委黃昭順也上前告知「0到6歲國家養是我提過的政策，我很支持」。

郭台銘致詞指出，高科技立法決策要快，否則下個科技很快出來，但他很清楚沒有立院支持都是空中樓閣，他拜會的目的，也是希望未來自己進入總統府能獲得立院支持，過去馬政府時代與立院溝通不是很順暢，自己曾是個溝通管道，很清楚這狀況。

郭台銘表示，要當個大破大立的總統，沒有立院的幫忙是不可能的，可惜這邊「位置沒坐滿」，但大家放心，只要他過（初選），一定盡全力跟每位立委候選人主動合作，讓國民黨席次衝過半，並透露台東縣長黃健庭、前立委周守訓目前都在協助他。

郭台銘指出，他要推動十大數位建設，以網路、AI、大數據為主，實體建設為輔，透過創意、科技打造產品，就像他的好朋友Mark Zuckerberg想推「Libra」，他跟Uber董事長也見過好幾次面，和三星掌門人李在鎔也認識20年，對於自己關注的區塊鏈、Libra發展，都有直接的溝通管道。

今天出席國民黨團大會的立委包含徐志榮、孔文吉、林奕華、林麗蟬、呂玉玲、黃昭順、王育敏、陳宜民、陳玉珍、許毓仁、林為洲、賴士葆、費鴻泰、柯志恩、柯呈枋、童惠珍、林德福、鄭天財、吳志揚、曾銘宗、簡東明。

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