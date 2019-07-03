「場外」推經濟能源白皮書 王金平：沒好的領導人會面臨「八缺」

2019-07-03 23:30

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨總統初選最終場「國政願景電視發表會」今晚登場，未參與初選的前立法院長王金平依往例場外「答題」，透過新聞稿推出自己的經濟、能源白皮書，他說，台灣缺少一位有能力、有經驗、了解問題且能真正解決問題的領導人，有能力的領導人會解決「五缺」，若沒好的領導人，台灣可能面臨「六缺」、「七缺」、「八缺」。

王金平強調，他已完成國政白皮書，包括14項政策、10項綱領與52項策略，並針對22縣市提出施政綱領與整體發展計劃藍圖，「我要用生命奉獻給我最珍愛的台灣人民與這塊土地」。

經濟政策方面，王金平主張透過法規鬆綁，讓台灣成為智慧自由經貿島；促進傳統產業科技化，串聯特色產業建立高價值供應鏈；推動「三安心農業」，農民安心、農村安定、農業安全，促進十級農業跨域整合；掃除關稅障礙、參與經濟組織、簽署雙邊自由貿易協定。

財政部分，王金平表示，他一就任將立即進行國家財政總體檢，檢討財政劃分法，保障各縣市基本財源、充實稅課收入，並擴大民間投資，也召開社福國是會議，完善支出合理性。

環境政策部分，王金平主張台灣現行「有權無責」的環評制度；即刻執行供水、排水、水質改善的建設；用大數據與智慧防災、防疫；投入能源轉型的污染防治技術。

針對能源議題，王金平表示，「以核養綠」公投獲得全民支持，政府應回應民意，提出合理可行的調整方案，並供給穩定安全的能源、合理穩定的價格、召開全國能源會議確保穩定供給，最後結合民間設定節能減碳指標與期程，隨時監控檢討方案與調整策略。

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