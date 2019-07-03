政見會申論》張亞中：國民黨仍主張一中各表 無法創造兩岸和平

2019-07-03 20:54

〔記者鍾麗華／台北報導〕國民黨總統初選第三場電視政見發表會今晚登場，孫文學校總校長張亞中在申論財經政策時表示，他若是總統，會積極抓住中國的經濟機會與市場。但要提醒，沒有政治上「和平」，既不可能做到「開放」，也不會有兩岸經濟的穩定。如果國民黨的兩岸政策仍是「一中各表」，就無法創造兩岸和平，所謂的「自經區」與「兩岸經貿政策」，也註定效果有限。

張亞中說，「開放」是他處理經濟議題與其它國政議題的五大核心價值之一。他的目標是把台灣打造成「全球開放島」，讓台灣成為像中世紀的威尼斯、17世紀的荷蘭，經濟活動不受宗教與政治意識形態所限制，讓全球的資金與人才能夠以最便捷的方式進入台灣，「高雄是目前考慮的第一個實驗區」。

在能源問題上，張亞中指出，他堅持三個原則，第一、必須要遵守國際社會的減碳規範，碳愈少愈好；第二、避免傷害健康，能源愈乾淨愈好；第三、方便經濟濟發展及照顧一般百姓生活需求，能源愈便宜愈好。他主張以法國為師，以「減碳無煤」為目標，以「以核養綠」為方法。核廢料當然是個問題，但是現在的科技已經可以處理，因此，他當選總統，會立刻重啟「核四」。

此外，張亞中還提到，刪減軍公教的退休金就是違憲與不公義的例子，民進黨政府砍的是軍公教當時即應得的薪水，只是等他們退休後，政府才支付的退休金。做為總統，他絕對維護憲法所保障的財產權，原本該給退休軍公教多少錢，就給多少錢，一毛都不少。他捍衛的不是軍公教的「福利」，而是原本就是屬於他們的「財產」。

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