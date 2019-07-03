政見會申論》最終場打頭陣 韓國瑜先離題為管中閔喊冤

2019-07-03 20:40

〔記者呂伊萱／台北報導〕國民黨總統初選參選人、高雄市長韓國瑜今天利用國民黨政見會時間，為台大校長管中閔疾呼喊冤。韓國瑜痛罵民進黨政府踐踏知識份子，「向民進黨政府強烈抗議」，並要全國民眾擦亮眼睛、作管中閔後盾。

公務員懲戒委員會昨公開審理管中閔涉違法兼職案，管中閔發聲明稱自己遭到長達1年、鋪天蓋地的政治抹黑，還遭台北地檢署傳訊。北檢今天發新聞稿反擊，表示管案源自於「民眾告發」，具有偵辦正當性，且迄今未曾傳訊管，管的聲明顯與事實不符。

國民黨今晚在台北舉辦總統初選「國政願景電視發表會」最終場，主題為經濟、財政、能源與環境，韓國瑜、郭台銘、周錫瑋、朱立倫、張亞中5位總統參選人再度同場較勁。

韓國瑜在申論時間打頭陣，卻在一開場就離題，利用2分多鐘的政見願景時間，為管中閔喊冤。

韓國瑜說，他「向民進黨政府強烈抗議」，因管中閔昨天受到「不公平、不正義」待遇。韓國瑜說，小時候聯考，若考上台大是大的榮耀，「幫祖宗燒香、爐都會發火」，但堂堂台大校長卻「被惡整一年多」，並痛罵管案移送公懲會是「公然侮辱」。

韓國瑜也批評蔡政府「使台灣民主受到嚴重傷害」，「如果管中閔是民進黨籍會受到這樣的屈辱嗎？」痛罵政府踐踏知識份子，並呼籲全國民眾擦亮眼睛、做管中閔後盾。

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