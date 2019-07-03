要韓不用裝委屈！ 無人機廠商透露：早與中央合作防疫

2019-07-03 22:51

〔即時新聞／綜合報導〕高雄登革熱疫情猖獗，市長韓國瑜將責任推給中央，砲轟中央反對一國兩制，但實際上早就在台灣施行另一種「一國兩制」，對高雄的防疫工作只有嘲諷、看笑話。對此，「經緯航太」的總經理羅正方忍不住跳出來表示其實中央早就針對登革熱防疫做了這些事，要韓國瑜「不用在那委屈什麼」！

羅正方今天在臉書上表示，這次高雄登革熱疫情爆發，高雄市衛生局（三民衛生所）商請國衛院蚊媒中心徵召合作夥伴「經緯航太」，派出無人機配合國軍化學兵出動地面噴灑，這次行動也是國內首次無人機投入登革熱防治噴藥。

但對於韓國瑜近日頻將登革熱防疫的責任推給中央，認為中央只看藍綠做事，羅正方實在看不下去，爆秘辛指出其實早在今年6月中，中央國衛院便找上「經緯航太」，利用搭載各型感測器的無人機進行空中遙測，追蹤包括疫區在內，在大雨過後有哪些地方室積水區域，「中央政府早就積極下去高雄想方設法在謀求對策，可是相關長官擔憂政治口水戰，所以寧可低調，努力做事就好。」

羅正方表示，使用無人機進行疫區偵測，是國衛院與「經緯航太」早在2年前就研擬出來的辦法，之後也支援多項疫區探勘任務，「經緯航太對於開拓無人機的創新應用，是認為這是我們做為台灣技術者的使命，我們也從不跟政府計較，說要撥什麼費用補助，我們才能夠去做。」

羅正方感慨：「我想跟韓國瑜市長說，對於控制疫情，其實有很多人默默在努力，我們不會去立法院作秀，我們也不用等你敲鑼打鼓政治鬥爭，搞到7/1才送出公文，而在那玩你的口水戰，大家早就在各個角落努力了！如果高雄市政府需要，我們經緯航太全體同仁做義工，我們也會去做，我們根本連一分一毛錢也不用，所以請你也不用在那委屈什麼！」

羅正方最後也呼籲韓國瑜，「請韓市長少花一些時間在指責與浪費口水批評，多花點時間在市政上的努力，我們大家都很樂意為高雄而努力」，「台灣社會絕不缺乏凡事唱衰與批評的人，我們缺的是多一個捲起袖子，去協助找出解決問題的人」！

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