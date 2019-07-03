稱韓點名引用錯誤 王定宇PO圖「不客氣對著臉巴落去」

2019-07-03 16:48

〔即時新聞／綜合報導〕高雄登革熱防治經費風波持續延燒，民進黨立委王定宇繼出示登革熱病例數比較、爆料高市府週一才用電子公文請款，且是拿105年公文複製貼上，衛生局坦承忙中有錯後，王今再度於臉書撰文，直指市長韓國瑜開直播「點名」他「引用錯誤資料」，「那我就不客氣對著臉『巴落去』囉！」

王定宇在文中貼出截圖，指稱韓市府團隊趕7月1日申請撥款的公文，其證明中央迅速撥款，防治登革熱預算「反而是卡在『韓市府自己』。」

王定宇在文中分享數張附圖，並表示圖內「也看到錯誤的『105年4月20日』和錯誤的『文號』，結果笑話來了」，王稱高市衛生局昨承認匆忙誤植並道歉，「結果這位韓市長和身邊親信、紅媒名嘴，還在鬼扯『沒有錯，台南也一樣』」，王也調出「105年9月7日 部授疾字第1050201093號函」公文。

王定宇接著提到，上述函文為同時回給台南、高雄與屏東的公文，「高雄當年是4500萬元，根本無關於今年6月24日衛福部要求高雄市府儘速請款5300萬當中的2660萬進行防疫工作」，因此確定為「叫出例稿複製，倉促間未改到正確的對應公文文號」，高市衛生局的道歉才是正確態度。

王定宇呼籲韓市府團隊專心防疫，並酸「如果再亂吐口水，那就只好來看看你們7月1日隨這烏龍公文送達的附件，你們真的對不起高雄市民」。

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