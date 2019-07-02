自比「服務員拿小費」批中央態度差 韓國瑜被鄉民噓爆

2019-07-02 17:55

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜因為登革熱防疫及經費問題，槓上行政院長蘇貞昌。今（2）日他在直播時，自稱他就像餐廳「服務員」拿小費一樣，「我服務員當得不舒服啊」。韓國瑜這番言論隨後被PO上PTT引發熱議，相關新聞更遭鄉民噓到「XX」。

韓國瑜今日下午在臉書直播，批評民進黨給了錢還要修理一下，讓人覺得不舒服。韓指出，他就像餐廳服務員拿小費，中央很像大聲喊『把錢拿走！這是你的小費』的感覺，韓也直言「我服務員當得不舒服啊」！

韓國瑜表示，中央曾在新南向政策中，編列預算支援東南亞多個國家防疫，直言中央提撥防疫經費給外人是笑咪咪的，給高雄卻是氣呼呼的，給得心不甘情不願、不乾不脆；他當然希望其他國家好，但是政院「寧給外人、不給家人」，把錢笑咪咪給人，卻對高雄氣呼呼，對自己國人為何這個態度？他實在不懂。

相關新聞被轉至PTT後，針對韓國瑜「服務員」比喻，鄉民立刻痛批「請不要侮辱服務生！」、「沒看過這麼沒禮貌的服務生」、「你討錢什麼態度」、「你就乞丐要錢的態度阿」、「有哪個服務員是廚師菜作好才給菜單的」、「難不成還跪著給你啊」；另也有網友表示「服務員是中國用詞 台灣叫做服務生」、「服務員是什麼？」、「請說服務生」。

原文請見PTT八卦板

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