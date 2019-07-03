朱立倫子弟兵幫拉票 竟被問：「你不是挺韓嗎？」

2019-07-03 11:57

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨總統初選民調下週起跑，前新北市長朱立倫子弟兵、新北市議員葉元之今天上午8點起，冒雨站在板橋區中山路口拉票，呼籲民眾7月8日至14日晚上6點到10點，務必在家守住電話，說出「唯一支持」朱立倫。

葉元之說，下週國民黨總統初選民調就要起跑，但仍有很多民眾不知道，因此他深入基層宣傳，今天上午先到新北市政府前方路口拉票「顧本」，過去8年朱立倫擔任新北市長，與公務員併肩作戰，相信市府員工都會力挺朱，呼籲「老同事」守住電話。

接著葉元之前往板橋慈惠宮旁的市場拉票，由於慈惠宮是鴻海集團前董事長郭台銘的住所，板橋也是郭台銘的故鄉，上週更在板橋第二體育場舉行造勢活動，葉元之此舉與郭較勁、挖牆角的意味濃厚。

拉票途中，葉元之一度巧遇「韓粉」，還被問說：「你不是挺韓國瑜嗎？」葉元之解釋，朱立倫是他的老長官，過去8年朱在新北市締造亮眼政績，於公於私他都必須挺朱，雖然韓國瑜與朱立倫現階段是黨內競爭對手，但只要韓國瑜被民進黨罵，他還是會站出來替韓說話。

葉元之表示，朱立倫具有財經、會計專長，行政經驗豐富，曾任民意代表、地方首長，中央、地方機關都歷練過，行政能力值得信賴，是國家穩定的力量，一定能帶領全台灣的民眾穩定向前。

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