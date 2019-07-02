約爬山被68歲郭董慘電！ 館長自爆原因...長太帥

2019-07-02 20:40

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統初選參選人郭台銘，近日頻頻與YouTuber、網紅合作拉高曝光度。昨（1日）他也和健身達人「館長」陳之漢一起爬象山，結果將館長狠甩在身後，讓館長大驚：「他X的速度有夠快」。不過館長昨晚也在直播時透露落後一大截的原因：「長太帥，有很多粉絲要找我拍照」。

館長昨日和郭台銘相約爬山，結果一開始，68歲的郭台銘就立刻搶在前頭，人高馬大的館長一路落後，只能苦苦追趕。爬完山館長也在臉書PO文表示，「爬山完畢，郭董根本職業爬山者，被他電」、「他從頭到尾沒停下來還他X的速度有夠快，問他怎麼那麼猛，他說一周爬三次」。

昨日晚間，館長也在直播上談到此事，館長表示，平心而論，「郭董真的沒有減速，從頭到尾沒有停下來」，而他（館長）則是趁機偷懶。館長認為，郭台銘帶了墨鏡、帽子比較難認出，他則是僅穿著吊嘎，特徵明顯，不斷被民眾認出，要求合照。館長說，雖然爬得很累，但沿路這樣拍照上去，「其實是滿開心的」。館長還開玩笑，自稱人長得太帥，路上一些「女粉」、「媽媽粉」都爭相跟他合照，他都一一接受沒有拒絕，也影響了自己的速度。

不過館長也再次強調，當然郭台銘有沒有很會爬？「我跟你講，你不要懷疑」。館長說，以他那種速度，上山最快速度13分，「你去爬爬看，從山底爬到最高山頂，怎麼樣才可以13分」？

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