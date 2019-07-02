收郭錢辦直播？館長爆氣：我是夜間打拳黃智賢啊？

2019-07-02 00:35

〔即時新聞／綜合報導〕網路紅人館長陳之漢1日與國民黨籍鴻海董事長郭台銘白天一起爬象山，晚上繼續與郭直播超過1小時，遭受韓粉、中國五毛網軍質疑「收郭董的錢」，館長怒飆五字經砲轟：「我是『夜間打拳』黃智賢啊？」，還嗆：「這麼好賺喔？」

陳之漢過去曾和民進黨蔡英文、賴清德，國民黨侯友宜、韓國瑜、朱立倫，時代力量黃國昌、台北市長柯文哲等人一起進行過直播節目，此次與郭台銘直播被質疑「收郭董的錢」，館長表示，過去自己跟誰直播，就會被嗆是收誰的錢，「我如果今天會收錢，誰敢來啊？」

陳之漢嗆聲：「你以為我是、我姓黃嗎？我不是欸！現在有一個很紅的啊，紅到大陸（中國）去了啊，夜間打拳的，說一國兩制很棒的啊！黃智賢現在跑去大陸（中國）當名主持人了啊！有沒有？我館長就跟你講，當你一直去捧中共的懶是賺錢最快的方式，馬上進去，知名度、錢都有了，她現在跑去大陸（中國）主持節目一集他媽的絕對比在台灣多10倍，是不是要賺錢就是幫阿共吹喇叭？是不是最快了？」

陳之漢提到，「不好意思喔，老子站著賺錢啦！老子不跪著賺錢啦！幹x娘咧！你有我的志氣再來跟我講話」，至於與郭台銘一起直播，館長強調：「他來他講他的嘛，那我盡到做主持人的義務嘛」，他認為，「我只是當一個中間平台，讓大家知道。」

館長補充，「大家就是一個很融洽，來看看，每一個候選人來這邊講什麼嘛，啊就是這麼簡單嘛，嘿啊，怎麼不、怎麼不去思考一下，每一個他媽的來上我節目的都要給我錢喔？我連直播都不用開了真的都可以收起來了，那麼好賺喔！這麼好賺喔？」

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