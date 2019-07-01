周三去上海雙城論壇 柯文哲不公開隨行名單挨批裝神祕

2019-07-01 22:07

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲周三就要赴上海參加雙城論壇，過去台北市政府會出發前向市議員揭露隨團企業人員名單，但台北市議員王世堅近兩周三度向市府秘書處詢問，市府高層迄今仍未准許揭露資料，市府被質疑雙城論壇不公開透明，頻裝神祕、繼續在演！

王世堅痛批，柯文哲的個性本來就不公開透明，藉由遮遮掩掩搞神祕，炒新聞製造話題，就像柯P很清楚此行勢必會見中共國台辦主任劉結一，中共不可能臨時起意約，但正值香港反送中抗爭，柯卻搞神祕炒新聞，就繼續演吧！另外，不少議員也認為，柯文哲模模糊糊交代對於是否見劉結一，其實已透露雙方會見面，因中共不可能臨時安插行程。

另外，副市長鄧家基日前出席廈門海峽論壇大會前的會前會、大會後餐敘，北市府也裝神祕，拒絕向台北市議員吳沛憶辦公室說明會議內容。當時出席海峽論壇的北市議員王鴻薇表示，當時她也出席會前會，是上百人的會場讓人提建議看法，而海峽餐會還有國民黨副主席曾永權、親民黨代表張碩文出席，沒什麼秘密性，真的覺得柯市府不要搞神祕。

吳沛憶表示，柯市長的公開透明不該有兩套標準，更不能遇到中國就轉彎；希望市長記取前年雙城論壇以A、B稿謊報國安會的教訓，應主動公開完整資訊，切勿再次辜負市民的期望。

柯市府雙城隨行名單屢被質疑，2年前柯文哲赴上海，王世堅辦公室即發現，隨行名單有疑似中資，如如上海縱觀展覽展示服務有限公司，台港澳法人獨資的駛安特汽車電子公司，還有不少已在中國投資的台商、過去曾受台北市產發局補助的企業。而2015年雙城論壇隨行則有中資企業，柯同學、大學眼科總院長林丕容，柯挨批內舉不避親。

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