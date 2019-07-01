李婉鈺衝擊吳思瑤選情 民進黨部：不在處理範圍

2019-07-01 23:07

〔記者郭安家、陳心瑜／綜合報導〕2020年台北市立委第一選區（天母、北投）不僅出現尋求衛冕的民進黨現任立委吳思瑤與國民黨台北市議員汪志冰、無黨籍議員陳建銘「三腳督」；近期政壇還盛傳，前新北市議員李婉鈺在去年議員選舉飲恨宿怨，也考慮選台北市第一選區，瓜分綠營選票，上演復仇記。對此，民進黨台北市黨部主委陳正德說，李婉鈺非民進黨員，這已不在他可處理範圍。

吳思瑤笑說，「泛藍整合完畢後，先有陳建銘參戰，後有李婉鈺考慮參選，今年選戰本來就很硬了，心臟實在要夠強啊」；她強調，政治是公共事務，參選的初心應當出自為民服務的正向能量，「如果出自個人恩怨或情緒，就比較可惜」。

面對選情成「四腳督」，陳建銘表示，歡迎任何有興趣、有志於服務的人士，一起參與，有競爭才有比較，更不希望每次選舉都讓各政黨專美於前，民眾有更多選擇；並認為李婉鈺是可敬的對手。

有地方人士指出，吳思瑤掃到颱風尾，此時綠營混戰，國民黨參選人汪志冰應該暗自放鞭炮；但對此汪昨未接來電無法取得進一步回應。

另有地方人士表示，新北市板橋選區新科議員戴瑋姍原本是吳思瑤的助理，吳思瑤從士林北投區議員選上立委後，原本外界觀望戴瑋姍是否接棒選議員，後來卻去了板橋參選，外界解讀，應該獲得吳思瑤一定程度首肯，不過戴瑋姍選舉時透過嗆聲李婉鈺文宣炒話題，結下樑子，據了解，敗選的李，打算參選立委，對當年戴的「老闆」吳思瑤復仇。但對此，李婉鈺受訪否認復仇說。

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