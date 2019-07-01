「所得稅法」修正通過 「名模條款」7萬人受惠

2019-07-01 21:32

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院臨時會今日三讀通過「所得稅法第14條及第126條條文修正案」，通過攸關上班族減稅權益，有「名模條款」之稱的修法條文。針對薪資所得計算可採定額減除20萬元，或特定費用減除擇一擇優方式，明年五月報稅季可適用，財政部估計有7萬人受惠。

據悉，凱渥名模林若亞2006年申報所得稅時，認為2005年新台幣30萬元收入，全花在治裝等工作必要費用，等於一整年都沒賺到錢，以執行業務所得列舉、扣除相關必要費用，申報無須繳稅，但國稅局認為其收入為薪資所得，不得列舉扣除，林若亞不服提起行政訴訟。

事後，審理林若亞補稅案的法官，為其收入算是「薪資所得」或「執行業務所得」聲請釋憲。

大法官做出釋字745號解釋強調，「所得稅法」第14條、第17條「薪資所得」計算，僅允許薪資所得者就個人的薪資收入，減除定額的薪資所得特別扣除額，不允許其在必要費用超過法定扣除額時，得以列舉或用其他方式減除費用，與憲法平等權保障意旨不符，應修正「所得稅法」規定。

財政部為符合大法官釋憲意旨，在今年端出「所得稅法」修正條文，增訂除就薪資所得計算方式，維持現行薪資收入得減除薪資所得扣除額外。也增訂與提供勞務直接相關，且實際由所得人負擔的「職業專用服裝費」、「進修訓練費」、「職業上工具支出」共3項特定費用。每人全年減除金額，以其職業薪資收入總額不超過3%為限。

根據修正條文，可減除項目分成三大類：一、職業專用服裝費：職業所必需穿著之特殊服裝或表演專用服裝，其購置、租用、清潔及維護費用。二、進修訓練費參加符合規定之機構開設職務上、工作上，或依法令要求所需特定技能或專業知識相關課程的訓練費用。

第三類的「職業上工具支出」，含購置專供職務上或工作上使用書籍期刊及工具的支出。但其效能非2年內所能耗竭，且支出超過一定金額者，應逐年攤提折舊或攤銷費用。

上述三大類每人全年減除金額，以其職業薪資收入總額不超過3%為限，未來若納稅人舉證列報為薪資成本，就不可以享20萬元薪資扣除額，兩者只能二選一進行報稅。

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