蘇揆轟防治經費領款沒效率 高市府回應讓網友全怒了

2019-07-01 17:09

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜因登革熱槓上中央，行政院長蘇貞昌今（1日）回擊，高雄要登革熱防疫補助5千多萬元，政院上週准了至今還沒領款，顯然效率有問題；高市新聞局長王淺秋則回應，真的笑了、政院又不是ATM，院長可能不太了解程序。網友對此紛紛砲轟，「現在是廢到連跑程序領錢都不會了嗎」。

韓國瑜昨日造勢場合嗆中央對防治登革熱是「一國兩制」，蘇貞昌今回應，高雄向中央爭取登革熱防治經費5千多萬元，政院2天就准了，在上週准了，但至今高雄市府卻還沒領款，顯然效率有問題，蘇也批評首長到處亂跑、話又亂講，真的無益於疫情。

對此，高市府緊急召開記者會，新聞局長王淺秋表示，看到蘇院長這說法真的是笑了，可能院長不太了解所謂的程序是什麼，因為行政院不是ATM。她補充，中央公文的確2天就送來了，是代表同意核撥經費給高雄市政府，但上月24日有送來另一份公文，要求6項修正，同時還要提供簽領據、跟一些程序需求。

許多網友看完高市府的說法紛紛砲轟，認為中央明明給了錢，但高市府自己程序卡關卻只會怪別人，「是高市府行政效率差，東西沒修正補齊還在靠腰，哪個縣市有這樣？、「整個團隊沒一個正常人」、「問題就是錢都給你們了你們還在靠邀中央」、「現在是廢到連跑程序領錢都不會了嗎」、「這團隊真的是把公家體系當作兒戲 真屌」、「王淺秋是在打臉韓總嗎」。

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