獨家》中市里幹事加班為購物節招商 議員：血汗公務員？

2019-06-30 22:33

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府將自7月10日至8月18日舉辦首屆台中購物節，目前正招募優惠店家。市議員陳淑華今日接獲公所基層公務員爆料，有公所強制動員每位里幹事要在這個週末找到10家商店願意參加購物節，並在7月1日提交招商名單。她質疑，難道是優惠店家招募情況不佳，連里幹事都必須被迫在假日加班招商？

陳淑華說，市府大張旗鼓宣傳台中購物節，但除了百貨公司、量販店等「被配合」宣傳活動，一些小店家很少看到張貼購物節活動傳單。

陳淑華接獲爆料，市府透過民政系統下達命令，要求里幹事招攬10家商店，且必須在7月1日回報店家資料；公所人員不滿地表示，他們工作的對象是里鄰系統及一般里民，招商不是其專業，實在是強人所難。

陳淑華指出，市府喊出台中購物節「全城On sale」，是否擔心招商未達目標，參加店家不足，怕活動冷清，才緊急要求里幹事透過人情招攬店家，讓里幹事還得在週末「無料加班」。

對此，被點名的公所表示，民眾到優惠店家消費，點數將3倍送，可為店家帶來人潮，對店家有益，因此請里幹事協助宣傳，並鼓勵店家參加購物節，但沒有限制時間，更沒有獎懲，只希望在購物節期間能達到10家，沒有達到也沒關係，公所是拜託大家幫忙，基於市政是一體的，一起為台中拚經濟。

民政局長吳世瑋指出，他拜託區長協助經發局尋找優惠店家，讓更多廠商參與購物節，但不可以限定同仁或里長一定要招多少商家，或要求同仁在假日或下班時間去招商，讓里長及同仁以歡喜心來協助這項工作。

經發局副局長李逸安則表示，目前台中購物節優惠店家已達1萬5000家，業者參加情況踴躍，因是這是市府的活動，各局處均共襄盛舉，經發局希望優惠店家數量越多越好，但沒有要求動員里幹事招商。

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