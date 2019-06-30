反送中》黑衣人台北快閃 沉默聲援香港七一大遊行

2019-06-30 18:55

〔記者呂伊萱／台北報導〕香港主權移交22年，一年一度的七一大遊行明將登場，今年主題為「撤回惡法，林鄭下台」。在台港人今天下午在台北車站快閃，高舉刊有「港台同行，唇亡齒寒」的報刊，沉默站立，聲援明日遊行，呼應「反送中」在世界各地遍地開花。

自從香港爆發「反送中」活動以來，聲援香港聲音在世界各地遍地開花，尤其港人為了在20國集團（G20）峰會期間，打響國際訴求，不僅27日起在多家國際媒體刊登廣告，說明撤回逃犯條例修訂等訴求。在紐約、多倫多等地也發起快閃行動，盼全球關注「反送中」活動不停歇。

而在七一香港主權移交前夕，在台港人今也緊急號召，在台北車站大廳舉辦一場快閃活動，約3、40位在台港人與台灣民眾出席。

出席群眾身穿黑衣，高舉刊有「港台同行，唇亡齒寒」的報刊與各式「反送中」標語，在車站大廳沉默而立數分鐘，亦有人揮舞寫有「香港獨立」的黑色大旗，聲援明日遊行。

黃姓號召人今受訪表示，香港本來在七一這一天，都會舉辦升旗活動，但港府現已提前關閉會展中心，取消升旗禮公眾觀禮，並在會展一帶封路，可見港府也預見示威行動。

港民五大訴求包括完全撤回逃犯條例、追究暴警、不檢控並釋放示威者、撤銷六一二暴動定性、林鄭下台。但黃姓號召人說，港府至今沒有正面回應這五大訴求。

對於「反送中」是否熱度降低？黃姓號召人說，的確有些人因為無力感而絕望，而且每天示威當然都會累，但他相信有遊行時港人還是會站出來，「因為這是最後一次，香港人不會放棄」。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法