硬漢！39歲上尉擁蛙兵、突擊兵認證

2019-06-30 14:26

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍「108-1期」突擊兵幹部訓練班日前完成期末鑑測，共有14員過關，其中，現年39歲的上尉林聖豪，在過去義務役時期已通過海龍蛙兵儲訓隊受訓，隨後轉服志願役士兵、晉升士官後，又報考專業軍官班，在日前成為最年長獲得突擊兵認證者，創下國軍紀錄。

根據軍方媒體「青年日報」和「軍聞社」報導，每一期突擊兵訓練約為期15週，期末鑑測為期5天4夜，內容包含山地作戰訓練、水域滲透訓練，以及1000公尺障礙等多種關卡，過程中也要結合滲透、突入、突擊、攻佔地形要點等要素。在高強度與高密度的各項驗證，除考驗參訓者的體力，更考驗意志力。「108-1期」班隊原有29人參加，最後僅14人獲得認證。

值得注意的是，獲得認證的上尉林聖豪，其豐富的軍伍經驗備受矚目，他畢業於成大物理系，並在義務役時期通過陸軍兩棲海龍儲訓隊受訓，成為海龍蛙兵一員，並在民國94年至102年間轉服志願役士兵，隨後晉升士官再考專業軍官班。他在36歲時，再度以第一名成績完成海龍儲訓隊訓練，服役於兩棲營。

林聖豪近期更投入陸軍特戰指揮部的突擊兵幹部訓練，三項體能成績皆「破百」，結訓後，也使他同時擁有海龍蛙兵和突擊兵的認證。他表示，經歷突擊兵每項訓練課程，都是彌足珍貴的經驗累積，他感謝這段時間並肩作戰的突擊兵同袍，因為團結一致相互砥礪，才能成功結訓。

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