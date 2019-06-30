柯郭王組第三勢力？柯：不要聽說，有就有沒有就沒有

2019-06-30 12:16

［記者陳彥廷／屏東報導］柯文哲今天一早到車城福安宮參拜，媒體緊追總統大選議題，由於日前有媒體報導指，若郭台銘無法於國民黨初選出線，很可能會聯合柯及王金平組成第三勢力，柯則維持一貫「台灣就是這樣啦」、「不要聽說」的回應帶過。

當場有人詢問柯，指有媒體報導若是郭台銘未於國民黨初選中出線，有可能會聯合你和王金平組成第三勢力，尤其美麗島民調又把柯及郭放在同一組，加深聯想，直接詢問柯是否有跟郭台銘接觸過嗎？有這個可能嗎？柯則又再大嘆一口氣後，表示，台灣是這樣啦，不要聽說，有就有，沒有就沒有，奇怪每天都有什麼聽說，受不了。

媒體接著詢問，昨天郭台銘於國民黨初選喊出「0到6歲的孩子國家養」，柯文哲則是有感而發表示，「其實我們台北市也是在思考這個問題」，他說，少子化一方面牽扯到文化的問題，但實際上也真的要想辦法減輕年輕父母的負擔，不然他覺得單純的生產補助「無用」，你給他2萬塊3萬塊，但重點是後面的養育和教育，所以他認為最重要的還是0到2歲要怎麼托育，2到6歲的幼稚園要怎麼處理。

柯也坦言，台北之所以能有台北的做法，是因為台北的財政還是比較好，其他縣市要像我們這樣推有困難，但他強調幼兒福利政策要想辦法「全台灣統一」，像目前就會因為他的戶籍不同而有不同的社會福利，這樣還是「不太對勁！」。

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