韓國瑜歪樓談毒品還誤解 法部加班澄清

2019-06-30 00:39

〔記者吳政峰／台北報導〕高雄市長韓國瑜29日參加國民黨第二場「國政願景電視發表會」，被問到「如何導正偏差的文化政策」時，竟然歪樓高談毒品議題，還闊論近10年來台灣的毒品暴增兩倍多，「如果再不防治，我們會被毒品害得太慘了！」倒果為因的論點迫使法務部不得不在周末加班澄清，解釋就是因為政府強力動員六大系統司法警察系統掃毒，緝獲毒品的數字才會大幅增加。

法務部指出，2017年行政院通過「新世代反毒策略」及「新世代反毒策略行動綱領」，高檢署銜命統合六大查緝系統傾力掃毒，獲得比過去更好的查緝成效，光是2016年、2017年及2018年查獲純質淨重的毒品就分別高達6767.1公斤、6449.9公斤及6122.7公斤。相較於前總統馬英九執政的最後一年，也就是2015年的所緝獲的4840.2公斤毒品，總統蔡英文執政後的緝毒數量平均比馬英九增加了33.2％。

法務部表示，高檢署3月5日至19日發動第3波「安居緝毒專案」，查獲毒品重量高達7315餘公斤，破獲毒品工廠19座，查扣犯罪所得高達1億1034餘萬元，成效創歷次專案之最，這些成果都是在政府高度重視下，統合緝毒6大系統全力動員，除成功查緝毒品犯罪，也避免販毒者持續戕害國人。

法務部強調，緝獲毒品的數字增加，也反映在吸毒人口的減少上面，根據統計，初犯施用各級毒品總人數，2017年為1萬7140人，2018年則下降為1萬5525人，較106年下降了9.4％，而今年第1季也較去年同期下降了6.4％，顯見我國新生施用毒品人數已逐漸受到控制。

另經法務部法醫研究所統計，2018年因施用新興毒品死亡案件為45件，較2017年的100件下降幅度高達55%，今年第1季的死亡案件為11件，足見因施用新興毒品死亡人數亦已有效控制，這些都是因毒品查緝數量的增加，而有效降低毒品對國人的危害。

此外，對於校園及軍中毒品問題，法務部表示，已與教育部、國防部等政府部門均通力合作，不論暑假或開學，軍營內或軍營外，均持續進行毒品防制工作，未曾停歇。

法務部說明，這3年來，行政院採取多項措施，包括四年投入反毒經費一百億，成立毒品防制基金，並由法醫研究所辦理涉毒高風險特定人員新興毒品尿液檢驗作業，各縣市毒品危害防制中心亦發揮功能，政府各部門從防毒、拒毒、緝毒和戒毒等面向，均不斷強力推動各項反毒工作。

法務部呼籲「以鼓勵支持取代批評誤解」，畢竟打擊毒品不分你我，彼此繼續努力方能建立健康安居的家園。

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