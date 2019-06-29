政見會問答》秀桃園、新北政績 朱立倫：我有務實勞工政策

2019-06-29 17:27

〔記者黃欣柏／台北報導〕國民黨今天在台中舉辦第二次總統初選國政願景發表會，前新北市長朱立倫在回答「如何維持勞資和諧、保障勞工權益？」題目時表示，自己在桃園、新北市長任內做了許多事情，包括首設勞工權益基金、公布惡老闆名單等，他所靠的就是務實、可行的政策。

朱立倫說，4年前參選總統時，蔡英文說要搞一例一休，當時有勞工朋友到他的總部抗議，他說抱歉，各行業都不一樣，他做過地方首長，要強迫大家都一例一休，就是箝制大家的發展，我們可以讓老闆、資方的成本不要降低，但是要放寬彈性，這才是務實可行。

朱立倫說，16年前曾有大量關廠情形，當時最大的問題是勞工受害非常多，被遣散非常嚴重，他是全台灣第一個設立勞工權益基金的市長。後來他當新北市長，他知道對業者勞檢，罰個2萬、5萬、10萬不會怕，所以他就把名單公布出來，讓大家知道誰是慣老闆、誰是惡老闆，這就是他做的事情。

朱立倫也提到，這2年來青年的失業率，在新北市是最低的，這就是經驗，他不是服務一個企業，而是服務625萬的人民與千千萬萬個企業，就是靠具體可行（的政策）。

朱立倫這時話鋒一轉，提到總統蔡英文在上次辯論時，主張長照要用預算，結果搞了3年，最後終於證明朱立倫當年主張的長照要保險，因為世代不要對立，不要什麼都想花政府預算，希望按照朱立倫的建議，這樣才是務實可行。

朱立倫最後強調，若要丟給國家養，以1人補助1萬塊計算，1年就至少要花1440億，「錢是我們大家的！」

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