國民黨嘉義縣海區立委初選 王啓澧勝出

2019-06-29 17:36

〔記者林宜樟／嘉義報導〕國民黨嘉義縣海區立委初選，縣議員王啓澧及國民黨文傳會副主委林江釧登記競爭，日前已完成電話民調，今天進行黨員投票；國民黨嘉義縣黨部主委蔡明顯說，林江釧在民調領先，黨員投票部分王啓澧領先，經以電話民調7成，黨員投票3成的比例計算，王啓澧勝出，將代表國民黨參選嘉義縣海區立委。

據了解，林江釧在電話民調部分些微領先，而王啓澧的大票倉在水上鄉，本次黨員投票水上鄉黨員多，因此在黨員投票大贏，經加權計算後，由王啓澧勝出。

王啓澧曾任嘉義縣政府計畫室主任，兩屆水上鄉鄉長、國民黨嘉義縣黨部主委，第十八屆選上縣議員後本屆連任成功。

王啓澧曾任嘉義縣政府計畫室主任，兩屆水上鄉鄉長、國民黨嘉義縣黨部主委，第十八屆選上縣議員後本屆連任成功；他說，林江釧是年輕一輩中非常有能力的人才，是明日之星，而初選是黨內民主機制，難免有遺珠之憾，他認為優秀的人才黨中央要繼續栽培，讓年輕人有舞台，希望林江釧一起為嘉義鄉親打拚，改變嘉義。

林江釧則發表聲明感謝各界的支持者，即使無法代表國民黨出線，仍然會繼續心繫嘉義，繼續努力耕耘，努力在各界爭取資源進來讓地方經營越來越好，並恭喜王啓澧在初選脫穎而出，相信王議員能在2020選戰中替嘉義縣闖出一片藍天。

民進黨嘉義縣海區立委選舉已確定由現任立委蔡易餘參選，布袋烏魚子大王蔡義柏預定以無黨籍參選。

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