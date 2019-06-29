政見會申論》韓國瑜自嘲大學開始掉髮 拋雙語、文化政策

2019-06-29 16:42

〔記者黃欣柏／台北報導〕國民黨今在台中舉辦第二場總統初選國政願景發表會，主題為青年、社會、文化及教育。高雄市長韓國瑜在第一階段12分鐘發言中拋出雙語教育、亞太文化創意中心及長照政策，同時也開玩笑提到自己在大學時，就因睡眠不足而開始掉髮，變成像現在這樣的禿頭。

韓國瑜首先表示，自己今年62歲，有3個孩子，因為選舉抹黑的關係，孩子韓冰被說不是自己生的，反而外面生了一大堆孩子，現在選舉抹黑，什麼情況都有可能，所有在場的候選人都要做好心理準備，他也認為這種無端抹黑、造謠、抹黑、抹黃非常沒有意義。

韓國瑜接著表示，他在18歲接受軍事訓練之後就什麼都不怕，但現在62歲反而開始害怕，怕的是下一代的前途與國家的未來。他回憶，自己20多歲讀大學時，晚上10點去當飯店警衛，早上6點才下班，當時薪水1萬2，早上8點再去讀大學，每天都睡眠不足，「那個時候頭髮就開始掉」，但當時他知道明天會比今天更好。

韓國瑜說，當時十大建設如火如荼，亞洲四小龍的老大是台灣，新加坡、香港跟南韓完全追不上，但現在香港國民所得將近6萬美金，新加坡6萬美金，澳門8萬美金，南韓也超越台灣。他強調，50、60歲這一代若無法幫20、30歲的年輕人奠定良好基礎，將充滿羞恥與不光榮，所以他非常害怕。

韓國瑜話鋒一轉，提到台灣有西洋文化、中華文明、東亞文明與本土閩南文化、客家文化、原住民文化、眷村文化及新住民文化等，文化包容宏大，但民進黨這幾年卻暗中去中華文化，有如「小刀鋸大樹」地改課綱，「這不是很傻嗎？」

韓國瑜強調，現在教育部公布要再學7國語言，學校還要教母語，他不知道下一代台灣的競爭力在哪。他認為，下一代一定要培養中、英文雙語能力，用全世界唯一的繁體中文走遍全球20%的華人圈，再用流暢的英文走遍全世界其他80%，讓下一代的孩子擁有優秀中文與流暢英文，才是負責。

韓國瑜也提到，在文化產業方面，他建議未來的總統一定要創造亞太文化創意中心，現在很多大陸、香港、澳門製造電視、電影，後製是送到泰國曼谷，這是台灣人一定可以賺的產業，因為我們有最強大的電視電影後製能力，「居然我們這一條錢賺不到，我們這個產業鏈沒有做出來」，未來行政院應設立亞太創意產業中心來培養下一代。

韓國瑜還批評，台灣自由度是全球首屈一指，但政府這3年來搞東廠、打壓政敵，甚至封鎖新聞，讓民主受到嚴重傷害，若要防止民主繼續受到傷害，最好的機會就是2020年1月11號，集中全力讓不民主、反民主的民主進步黨下台。

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