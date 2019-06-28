亞太防制洗錢組織評鑑 台灣取得最佳成績

2019-06-28 22:47

〔記者李欣芳／台北報導〕台灣接受亞太防制洗錢組織（ APG）的評鑑傳捷報。APG今天正式發布我國第3輪相互評鑑報告，台灣確定達最佳之「一般追蹤等級 」，比以往評鑑屬於「加強追蹤等級」，更加進步，顯示蔡政府積極打擊不法犯罪，杜絕洗錢的努力獲國際肯定。

據悉，評鑑結果為最佳成績的「一般追蹤等級」，每2年才需要接受1次評鑑，若是持平，仍是「加強追蹤等級」，每1年要接受1次的評鑑，最壞的評鑑結果，則是落入「加速加強追蹤名單」，每1季就要接受評鑑1次，台灣目前是「加強追蹤等級」。

行政院洗錢防制辦公室今晚發布新聞稿，宣布 APG公布的第3輪相互評鑑報告，台灣為最佳之「一般追蹤等級 」，依據報告，我國在11個效能遵循項目中，取得共計7個項目（風險、政策與協調；國際會議；洗錢及資恐金融情報；沒收；資恐調查與起訴；資恐防制措施與目標性金融制裁；資助武擴之目標性金融制裁），屬於實質上相當有效；在40個法令遵循項目中，低於未遵循項目者僅7個項目。

洗防辦指出，該報告發布後將轉由「國際防制洗錢金融行動組織（FATF）」與其周邊組織計2百餘個會員國，及國際貨幣基金、世界銀行等國際組織表示意見，並於今年8月22日於澳洲坎培拉APG年會大會中，由各會員國提問及採認通過。這段時間內，國內各機關、團體或個人，仍須結合國內外力量，促使各會員國看見台灣的努力與決心，支持台灣順利通過這次評鑑。

洗防辦表示，洗錢防制評鑑效益長達近10年，評鑑結果不僅影響我國金融秩序與發展健全與穩定，更實質涉及外商投資對我國金流環境評估，長期影響台灣經貿發展，而評鑑佳績更有助於台灣深化並實質參與國際組織。對此評鑑成果，除感謝各界體認洗錢防制推動工作是國家競爭力重要一環，且在觀念行動一致努力，未來我國不僅要以經濟繁榮為目標，還要提升高度，贏得國際尊敬。

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