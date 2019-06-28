韓國瑜公布14項施政亮點 他舉這項批：有臉說政績？

2019-06-28 21:11

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜就任滿6個月，今（28日）發表14項施政亮點，包括路平、開拓外銷、推動觀光、招商投資等，強調市府團隊會繼續全力打拼。但有網友批評，韓國瑜有一條路橋拆好3個多月了，路卻都沒鋪好，「有什麼臉敢說這是政績？」

韓國瑜今在高雄鳳山行政中心，召開「高雄夢想號啟航」記者會，向市民報告就任半年來的14項施政亮點，包括開闢道路與貫徹路平、推動特色觀光、開拓外銷通路、招商引資、報編產業園區、拆除陸橋、防洪治水、優化捷運路網、健全偏鄉醫療路網、啟動珍珠計畫、改善空汙、簡化行政流程、夜宿傾聽市民心聲以及建置醫療觀光。

對此，臉書粉專「只是堵藍」貼出一張圖指出，韓國瑜14項施政亮點中，有一項是拆除陸橋，但是大順陸橋已經拆完了3個多月了，一旁的道路卻遲遲沒有鋪好，「這樣你有臉說這是你的政績？政哩氣系」。

有高雄網友留言表示，「拆陸橋是前任就規劃好了，預算也好了，只是基於施政倫理，讓韓市府來執行，但韓糟糕的是，橋都拆完三個月了路面還是很糟、持續工程中，卻到處吹噓是他的政績」、「工程沒做完算個屁政績，難道沒完工工程款就領完了，放者爛？」、「這本來就是鐵路地下化工程的一環，不然沒事拆陸橋幹嘛。都免規劃評估嗎。收尾工作也能做的跟屎一樣，市政府的人是怎樣了。」、「X的每天下班時間超塞 不知道為什麼可以半年還搞不定」。

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