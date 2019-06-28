拒與吳子嘉和解 韓國瑜向北檢要求初選結果出爐再出庭

2019-06-28 15:33

〔記者錢利忠／台北報導〕美麗島電子報董事長吳子嘉爆料，指高雄市長韓國瑜與「新莊王小姐」有私生女，被韓控告妨害名譽；台北地檢署傳喚王女說明，王女提出她與前夫所生兒女的親子鑑定報告，澄清她與韓只是牌友；據悉，檢方已詢問韓國瑜一方有無意願與吳子嘉和解？但韓國瑜轉達，愛與包容有分階段，以「這不是兩個人的恩怨」為由婉拒。

北檢調查吳子嘉被控妨害名譽一案，相關調查及蒐證已完備，為釐清結案之前，身為告訴人的韓國瑜是否要到庭做最後陳述，昨天傳喚韓國瑜委任律師莊秀銘到庭說明。

莊秀銘向檢方傳達，指韓國瑜一定會親自到庭陳述意見，但希望能避開7月8日至14日國民黨總選初選民調期間，在7月14日民調結果出爐後，縱使是韓國瑜的上班日，韓也會親自到北檢出庭表達意見。

因妨害名譽為告訴乃論之罪，檢方日前開庭時曾詢問韓國瑜一方，有無意願與吳子嘉和解？韓國瑜則向檢方傳達沒有和解意願，並請律師轉達指出，如果只牽扯到他（指韓國瑜）一個人的問題，那就「愛與包容」隨便別人批評，但吳子嘉的爆料已牽扯到無辜的第三者及他的妻子，也影響到韓粉及國民黨總統初選，愛與包容有分階段，這次已「不是兩個人的恩怨」。

關於媒體報導指王小姐已持兒女的親子鑑定報告出庭澄清與韓國瑜並無情感糾葛一事；莊秀銘今表示，他並不知道這件事，是看到媒體報導才得知。吳子嘉今天下午透過簡訊回應，媒體報導內容與他在北檢庭訊內容完全不同。另針對吳子嘉有無向檢方提出與韓國瑜和解的想法？吳子嘉透過簡訊回覆本報：「沒有」。

《鏡週刊》今報導，王小姐庭訊時否認與韓國瑜有情感糾葛，強調她只是韓國瑜的牌咖；報導另提及北檢確認被名嘴影射是王小姐的王可莉，與韓國瑜毫無關係，且王可莉與王小姐是親姊妹，被影射是韓國瑜私生女的5、6歲女孩，則是王可莉的外孫女。

北檢今天則發新聞稿澄清，指媒體報導內容、消息來源均與本署無關、事前未向本署查證，請外界勿做無謂揣測。

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