美雜誌披露中共網軍介入高市長選舉 韓國瑜：問我、我怎麼知道

2019-06-28 14:31

〔記者王榮祥／高雄報導〕美國雜誌披露中共網軍去年介入高雄市長選舉，分享大量假新聞，攻擊陳其邁及蔡政府；高雄市長韓國瑜今指出，選前至今調查8個多月沒結果，現在又出來這個，「問我、我怎麼會知道」，且至今罵他、黑他的也沒停過。

韓國瑜說，在去年市長選舉前，記得媒體有提到國家安全局、調查局偵測海外網軍已立專案。但到現在已快8個月了，選舉前繪聲繪影、3人成虎，好像韓國瑜牽扯到什麼境外勢力，8個月卻沒有查出什麼東西來，怎麼現在又出來這個，而且問我、我怎麼知道，不要說捧我的、支持我的，罵我的、黑我的也沒有停過。

韓國瑜認為，若覺得有問題，中央政府法務部門就直接進入調查就好，不要放這些話，記得在高市長投票前，搞得大家都覺得好恐怖的感覺，說境外勢力介入，但調查8個月了，看到什麼沒有，什麼都沒看到，所以這種話不用再放，請相關單位直接進入調查。找出犯案的人員，該怎麼辦就怎麼辦，這才是一個健康的態度。

美國知名外交雜誌《外交政策》（Foreign Policy）近日發表一篇調查，指韓國瑜去年4月宣布參選後，隔天就有網軍成立臉書粉專，內容多是攻擊民進黨文宣，其中不乏假新聞，多名創立者自稱是中國科技巨頭「騰訊」的員工，巧合的是，這些人在選後隔天就停止臉書活動，報導也引述學者及專家指出，這種網路間諜活動可追溯到解放軍戰略支援部隊（SSF），這也並非北京第一次試圖操縱台灣的社群媒體。

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