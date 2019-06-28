控黃世杰賄選 陳賴素美揚言不排除脫黨參選

2019-06-28 12:57

〔記者周敏鴻／桃園報導〕民進黨籍立法委員陳賴素美於民進黨下屆立委選舉的初選中，敗給律師黃世杰，她5月6日遞狀指控黃世杰涉嫌發送禮品、宴請選民，違反公職人員選舉罷免法，今天首度開庭，她強調，若初選結果不受影響，未來不排除脫黨參選。黃世杰說，陳賴素美的指控都是子虛烏有，但他尊重對方提告的權利，也希望對方不要破壞民進黨的團結。

陳賴素美說，農曆春節過後到4月30日初選結束期間，黃世杰廣發白米、麵條、抹布等文宣品，雖然每一項文宣品的單價都不到30元，但許多選民反映，重覆拿了許多文宣品，價值早已超過30元。

3月中旬黃姓宗親會在楊梅區舉辦餐會，席開170桌，陳賴素美說，黃世杰透過幹部廣邀選民出席餐會，也已經涉嫌賄選。她希望透過司法調查確定黃世杰違反公職人員選舉罷免法的事實後，民進黨應考慮到黃世杰傷害黨的形象，撤銷對方的參加立委選舉的資格，否則她不排除要脫黨參選。

黃世杰說，文宣品是隨機發送給選民，並未刻意重覆發給特定對象，而黃姓宗親會的餐會並非由他主辦，出席餐會的候選人也不僅有他一人，實在不懂陳賴素美為何會指控他涉嫌賄選。

黃世杰強調，初選之前，他與陳賴素美都曾同意初選落敗者，要支持勝出者幫民進黨贏得立法委員選舉，希望陳賴素美別破壞承諾，而傷害了民進黨的團結。＃

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法