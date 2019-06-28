控黃世杰賄選 陳賴素美揚言不排除脫黨參選
列印

2019-06-28 12:57

〔記者周敏鴻／桃園報導〕民進黨籍立法委員陳賴素美於民進黨下屆立委選舉的初選中，敗給律師黃世杰，她5月6日遞狀指控黃世杰涉嫌發送禮品、宴請選民，違反公職人員選舉罷免法，今天首度開庭，她強調，若初選結果不受影響，未來不排除脫黨參選。黃世杰說，陳賴素美的指控都是子虛烏有，但他尊重對方提告的權利，也希望對方不要破壞民進黨的團結。

陳賴素美說，農曆春節過後到4月30日初選結束期間，黃世杰廣發白米、麵條、抹布等文宣品，雖然每一項文宣品的單價都不到30元，但許多選民反映，重覆拿了許多文宣品，價值早已超過30元。

3月中旬黃姓宗親會在楊梅區舉辦餐會，席開170桌，陳賴素美說，黃世杰透過幹部廣邀選民出席餐會，也已經涉嫌賄選。她希望透過司法調查確定黃世杰違反公職人員選舉罷免法的事實後，民進黨應考慮到黃世杰傷害黨的形象，撤銷對方的參加立委選舉的資格，否則她不排除要脫黨參選。

黃世杰說，文宣品是隨機發送給選民，並未刻意重覆發給特定對象，而黃姓宗親會的餐會並非由他主辦，出席餐會的候選人也不僅有他一人，實在不懂陳賴素美為何會指控他涉嫌賄選。

黃世杰強調，初選之前，他與陳賴素美都曾同意初選落敗者，要支持勝出者幫民進黨贏得立法委員選舉，希望陳賴素美別破壞承諾，而傷害了民進黨的團結。＃

  • 立法委員陳賴素美指控下屆立委選舉初選勝出的律師黃世杰涉嫌違反公職人員選舉罷免法。（記者周敏鴻攝）

    立法委員陳賴素美指控下屆立委選舉初選勝出的律師黃世杰涉嫌違反公職人員選舉罷免法。（記者周敏鴻攝）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法