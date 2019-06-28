中國挺韓或擁郭？被爆超前掌握台灣選舉結果黑幕

2019-06-28 07:31

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨25日舉辦第一場黨內總統參選人政見發表會，並即將進行初選民調，目前韓國瑜和郭台銘被認為不相上下，有媒體報導，韓郭2人分別受到中國因素影響，北京對2人態度為何，引發關注，有北京消息指出，中國面對明年台灣大選，並未如外界所想的支持哪一方，而是有更大的企圖。

美國知名期刊「外交政策（Foreign Policy）」26日刊登調查，分析發現某個挺韓國瑜的臉書社團，竟由多名自稱中國騰訊員工的人創建並擔任管理員，印證了中國網軍打造推升韓流。專家也指出，這種網路間諜活動可追溯到解放軍戰略支援部隊，這並非北京第一次試圖操縱台灣社群媒體。

《上報》報導，民進黨掌握情資，中國在去年九合一選舉不只發動網軍，統戰、宣傳系統更早在去年中就緊盯台中及高雄選戰，掌握動員狀況和選情，投票當天台灣還在因為拖延爭論不休之際，中方在下午就超前掌握台中高雄選舉結果，滲透程度相當深。

報導提到，北京消息透露，郭台銘和韓國瑜在中國受到不同系統的支持，黨系統屬意郭台銘，認為郭是有人脈、實力的企業家，也非政治素人，形象不錯，且認同一中。韓國瑜則受到涉台及軍方系統支持，認為「韓流」讓近年不斷受指責的台辦系統吐了怨氣。

報導引述消息指出，即使韓郭在中國各有支持者，但中方尚未定調挺哪一方，因韓、郭2人在兩岸及美中台關係上近來常出現激情言論，對岸高層認為不需要太早下定論，且認為多方競爭造成台灣亂局，將更容易操作在野黨圍攻蔡英文的局面，企圖讓台灣亂一點，才對北京好。

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