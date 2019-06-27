宣導韓國瑜造勢交管引網友暴動 竹縣府小編滅不了火

2019-06-27 22:47

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣政府官方臉書粉絲專頁「新竹縣ing」今晚針對韓國瑜30日造勢活動的交通管制措施貼文宣導，沒想到網友們反應劇烈狂批：「擾民！」甚至神回：「庶民造勢選總統，賤民有家歸不得！」小編眼看貼文發展失控，趕緊在下方回應：「請粉絲們冷靜一下。」

小編在晚間貼文：「有關6/30韓國瑜新竹造勢，周遭交通管制，詳見連結！P.s 28-29日封路為縣政六路，光明六路不會封路。」後，這個平常一篇貼文頂多100多人按讚的臉書粉專突然爆紅，短短4小時吸引了300多人表達心情，還有174則留言和61次分享，堪稱是粉專成立以來「績效」最好的貼文。

只是網友們的回應幾乎一面倒，「管制提早開始，非常擾民！」「造勢會場離東元醫院太近了，會不會影響到急診病患啊！」「管制三天配合造神，厲害了，我的媽啊！」「傻眼，趕快排假出去玩。」「庶民可以管制三天，那竹北上下班因而塞車的人根本是賤民了吧！」「我們是難民跟災民。」「辦在位子靠竹北交流道本來就已經很塞了，現在根本會癱瘓吧！」

小編眼看貼文的樓越蓋越歪，一開始還會回應滅火：「請粉絲們冷靜一下，#ing編只是要宣導當天的交通管制。」「應該是要搭舞台所以他們需要提前管制縣政六路的部分，所以28-29日並沒有封閉光明六路。」但效果不佳，後來也就沒有再回了。

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