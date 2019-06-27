角逐2020？ 柯文哲：對大位「該準備，我們有準備」

2019-06-27 21:54

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲今晚接受民視電視台專訪，主持人胡忠信關注是否參選2020總統？柯文哲依舊毫不鬆口表明態度，但他透露，對總統大位「該準備我們還是有準備」，但為而不恃，不一定要占為己有，國政也不是開玩笑的，國防、外交、軍事都要通盤了解，誰可以用、誰不可以用，腦袋要清楚。

柯文哲自爆被AIT（美國在台協會）找去聊天，胡忠信好奇詢問，是否AIT好奇他要參選？柯文哲仍舊未正面回答，但他說，AIT關心台灣一切，唉……，話還沒說完，柯P突說，台灣怎麼會搞到這個局面，很慘，並直言台灣國家治理太爛，他發現以前國民黨時代文官制度很穩定，不管上面的人怎麼亂，還有李國鼎、趙耀東那些人，但過了2千年文官制度被破壞，造成台灣國家損傷很大。

胡忠信提問，去年市長選舉出現隱性棄保效應，假設總統大選「三腳督」，柯文哲是第三人到底參不參選？對此，柯文哲強調，誰可以說服他可以做得更好，他就不選。

胡忠信再問他，覺得蔡英文總統的治理能力如何？柯文哲提到，4個人事案包括處理前總統阿扁、柯文哲、台大校長管中閔、台北農產運銷公司前總經理吳音寧，「你到底在幹嘛？」他常說對的決定是對的，錯的決定也是對的，但不做決定是錯的，阿扁怎麼會搞這樣，特赦或什麼都可以做。

柯文哲以長榮空服員罷工為例，直言不可以把辦法當辦法，政府該介入就要介入處理，政府要出來協調、積極處理，一直罷工下去在幹什麼。他認為，吳音寧是民進黨去年選舉敗選很大因素，該止血就要止血，吳音寧只有犯一個錯，她應該要上議會，「站在那裏哭也都會過關，她不來是因為後面有人撐腰，我就受不了」。

最後，胡忠信分析柯文哲對參選總統還在觀望，並未說死，對參選還抱有想法，但柯文哲並未正面回答，僅說，「決定後再跟你講，不管選或不選，都會跟你說理由」，胡忠信笑說要柯文哲給他獨家消息。

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