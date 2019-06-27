柯P嗆「國家主權意識都屁話」 王丹傻眼嗆：別選總統了...

2019-06-27 22:58

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲為雙子星案遭駁回槓上總統蔡英文，他今（27日）中午出席市政體驗營時，語出驚人表示「很多人談國家願景、國家主權意識『都是屁話』」，讓長期關心台灣政治的中國民運人士王丹傻眼「說這種話就不要選總統了」。

王丹看到柯文哲今天講的話，在臉書上直接怒批「說這種話就不要選總統了！」，他提到總統的主要工作之一就是要「維護國家主權」，這是常識。

王丹也針對柯文哲今天對反送中表態不是「好文化」持續砲轟，反問柯文哲「批判專制不是好文化？」，也一併提到「跟專制者也可以一家親到不能罵？」，直接酸爆柯P。

網友看了也相當認同他的想法，紛紛留言表示「台版的林鄭月娥現形了」、「第二次再投柯的都心盲眼瞎」、「以前很支持他，現在越來越覺得他會做事，但立場太親中，越來越反感。」、「他現在只在乎如何搶奪正統的紅色代理人」、「完全走鐘的政治撈仔，好可怕」、「他的人格早就已經破產了，以他的格局就只適合當首長而已」、「柯的話在羞辱全體國民」。

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