高市議員林智鴻：牽拖與卸責 韓國瑜最大政績

2019-06-27 21:44

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市登革熱疫情延燒，市長韓國瑜牽拖前朝經驗未傳承，議員林智鴻今點出問題出在防疫總指揮韓國瑜，酸韓國瑜市政最大的政績就是牽拖與卸責。

民進黨議員林智鴻表示，防疫團隊早於5月23日登革熱防治會議，建議市府動用第二預備金預警防疫，但韓國瑜忙選舉造勢，拖到6月12日才簽准補破網，隔天北上行政院會，錯失防疫黃金時間。

林智鴻指出，期間韓國瑜6月1日北上凱道、3日三民區鼎金里爆發群聚感染出現15個確定案例、4日鳳山中和里出確定病例、6日三民區鼎西里出現2個確定病例，韓國瑜8日照樣北上花蓮造勢。

林智鴻說，市長韓國瑜無心市政，三民區防疫不但跑錯地方，15日為了趕場造勢，現身19分鐘後快閃，挨轟後提高防疫層級，成立市府登革熱防疫指揮中心，由他擔任總指揮，但主持二次防疫會議後，22日北上台中造勢，由副市長洪東煒代打上陣。

林智鴻強調現有防疫團隊專業，且每年重點防治登革熱，問題出在總指揮韓國瑜無心市政，全台「趴趴走」造勢拚選舉，才會造成疫情大爆發，卻把責任推給行政院長蘇貞昌，近來又牽拖前朝經驗未傳承，以為是韓神，所有的錯都是別人的錯，令人無法忍受。

林智鴻替韓國瑜感到擔憂，他認為胃口太大，會很容易噎到，權力慾望太多容易翻船，他建議韓國瑜專心做好一件事才會成功，想選總統就辭掉市長，不選總統就盡快宣布，不用拖到7月中旬，市民還願意給他機會。

林智鴻說，韓國瑜市政做不好，請他先辭市長，再去選總統；與其無心市政輸掉國民黨初選，反而對他是更丟臉的劇本，可能市長做不到一年，就會提前跛腳更難看。

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