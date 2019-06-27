合作投資台灣友邦！美政府融資機構：持續助台拓展國際舞台

2019-06-27 17:53

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國政府開發融資機構「美國海外私人投資公司」（OPIC）與台灣國合會啟動合作，繼巴拉圭後，海地、聖露西亞、尼加拉瓜、瓜地馬拉、宏都拉斯與吐瓦魯等可能是下一波合作地點。OPIC代理總裁兼執行長比海吉（David Bohigian）今天表示，「這些台灣友邦是我們啟動合作的優先選項」。比海吉今也暗嗆中國說，美國不會讓接受國陷入貸款困境，協助發展開發融資是因繁榮社會有助於全球和平，發展經濟「應考慮是否帶來雙贏，而不是贏家全拿」。

比海吉現正訪問台灣，他此行是為了強化自由開放印太區域夥伴關係，推動永續經濟發展，今天並拜會國合會暢談合作在印太地區促進婦女賦權、及在西半球的住宅建設計畫等，「合作可能性是無限的」。

比海吉今天下午在媒體座談中表示，OPIC開發融資組織、投資社群，協助社群與國家維持繁榮與穩定，過去50年來已在印太投資挹注將近170億美元，項目包括農業、大型基礎建設、中小企業與女性賦權等。他也肯定台灣的新南向政策與美國印太戰略「非常契合」，相信藉由美台合作將能解決區域問題，促進安全與繁榮。

而去年美國總統川普與國會合作，給予開發融資更多工具，其中包括投資上限增加到600億美元。比海吉今天說，除OPIC上限增加一倍多，更重要的是OPIC能進一步動員私部門達到將近千億美元的貸款投資，預期在印太區域可以進一步更積極擴張合作案。

比海吉接著提及，今年OPIC首次與台灣國合會合作，支持巴拉圭區域銀行計劃，也是將來合作起點。除了首例巴拉圭，OPIC最近亦造訪海地和聖露西亞進行融資評估，同時在尼加拉瓜、瓜地馬拉、宏都拉斯與吐瓦魯等國也都有團隊，內容包括電廠、農業或大型基礎建設等，「這些台灣友邦是我們和國合會啟動合作的優先選項」，並強調「美國會持續協助台灣拓展國際舞台」，助台邦交用意不言自明。

對於OPIC擴大融資規模是否為了對抗中國的「一帶一路」？比海吉回應時僅暗批中國指出，美國協助發展開發融資，是因美國認知到富裕繁榮的社會，有助於全球和平與繁榮。而當國家想要發展經濟時，「首先要考慮交易是否帶來雙贏，而不是贏家全拿」。

比海吉說明，當決策者決定是否要接受融資的首要考量應是還債能力，接著必須考慮四個要素，包括是否為本地勞工提供就業機會？有無強而有力的透明度與反貪腐措施？計畫是否尊重與保護環境？以及計畫是否能經久耐用。比海吉也強調，OPIC不會讓接受國陷入貸款困境。

OPIC是美國政府開發融資機構，動員私人投資以應對關鍵開發挑戰，並在沒有私人融資的情況下，刺激新興經濟體的經濟成長。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法