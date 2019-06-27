張善政質疑政府以雙子星案鬥爭柯文哲

2019-06-27 18:44

〔記者李欣芳／台北報導〕經濟部投審會昨天以國安疑慮為由，駁回南海控股雙子星案，對此，前行政院長張善政今天質疑蔡政府說，雙子星是個土地開發案，何來國安問題？這個判定他看不到一個合理的審查機制，只看到滿滿的政治鬥爭，即攻擊明年可能挑戰蔡英文總統大位的台北市長柯文哲。

張善政下午在臉書上表示，經濟部在昨天舉行投審會，正式以「有國安疑慮」為理由駁回雙子星案。但，雙子星是土地開發案，蓋房子又搬不走，何來國安問題？

張善政指出，雙子星標案流程已經跑了大半年，台北市政府在經過正常的作業流程後通過審查，甚至市長柯文哲也說過願意親自去拜訪蔡英文總統做講解，連民進黨的大將，金管會主委顧立雄都曾經出來表示南海不是中資；但中央卻還是罔顧台北市政府的審查機制，單純以「南海控股業務及員工位於中國」、「南海發展股票質押給中資控制公司」為由，就駁回申請。如果這樣界定可以成立，那南海控股也有投資陽信銀行，陽信銀行是不是中資？海霸王的餐廳跟員工有很多在大陸，海霸王是不是中資？

張善政表示，自從蘇貞昌擔任行政院長以來，看不到治國，只看到制敵；從拒絕救援高雄市長韓國瑜，到惡意阻擋台北市長柯文哲，這一切的動作看不到程序正義，看不到法律規範；只看到因人設事、只看到公器私用。蔡英文為了保護自己的總統位，找來鬥爭經驗豐富的蘇貞昌擔任行政院長，用政府公器來卡韓、卡柯，卡掉一切阻撓蔡英文連任的絆腳石，果然是新一代的卡神。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法