G20開會前夕 民團籲各國領袖重視香港逃犯條例

2019-06-27 17:21

〔記者彭琬馨／台北報導〕由多個民間團體發起的「G20即將開始，呼籲各國領袖反送中」記者會，今下午於滂沱大雨中在香港駐台北經貿文化辦事處前舉行。台灣人權促進會秘書長邱伊翎表示，G20高峰會即將舉辦，呼籲各國領袖「經濟論壇不應忽視人權議題」；記者會同時也要求港府應成立調查委員會、調查警察暴力行為，並立即撤回「逃犯條例」（反送中）。

記者會並向香港駐台北經貿文化辦事處高級新聞主任傅雪蓮遞交陳情書，傅雪蓮接下陳情書後表示，會向港府轉交陳情書，但並未允諾何時會答覆。

華人民主書院董事主席曾建元說，送中條例一旦通過將能讓中國認為是重大的犯罪，自香港引渡到中國受審，不管是什麼國籍的人，都可能受到中國司法的審判；曾建元強調，雖然G20討論的是經濟議題，但在中國的規定下，經濟議題也是國安問題的一環。

台灣人權促進會秘書長邱伊翎並說，愛國同心會幾日前到某位在台港生的學校抗議，並對在台港生惡意騷擾，民團發現，香港駐台北經貿文化辦事處竟然是資助愛國同心會的其中一個單位，呼籲辦事處應出面說明。

在台港生逃犯條例關注組代表說，在台港生只是聲援家鄉的民主運動，訴求家鄉的民主自由，不應該受到這樣的打壓，要求香港經貿文化辦事處出面說明，資助愛國同心會是否等同支持打壓學生的行為。

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