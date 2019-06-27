內政部小編大玩時事梗 蘇貞昌臉書神回：真心東沙小...

2019-06-27 16:41

〔記者黃欣柏／台北報導〕內政部臉書粉絲專頁今貼出1張「國家公園首交鋒」圖片，圖中標題雖寫著「墾丁超多人認識！圖片直接擺最旁邊」，但墾丁右方卻依稀可見「東沙」的「東」字，巧妙結合日前媒體對國民黨國政願景發表會站位的報導，短短2小時就獲8千多名網友按讚，連行政院長蘇貞昌的官方臉書帳號也忍不住留言妙回：「真心東沙小......」

日前有媒體稱高雄市長韓國瑜「有禮貌」，在國民黨國政願景發表會上站在「最旁邊」，卻無視韓身旁還有前新北市長周錫瑋，引發討論。內政部小編今向年輕學子宣導暑假注意事項及宣傳國家公園時，也巧妙結合這件時事，在各個國家公園照片中，特別把墾丁排在右邊第2順位，最右邊則留下隱約可見的「東」字，暗喻東沙國家公園目前尚未開放。

此篇文章一發出，立刻引起眾多網友熱議，短短2小時湧入超過8千人按讚、1千多人分享，網友紛紛直呼：「很懂舉一反三」、「不懂時事真的看不懂梗」、「墾丁好有禮貌哦」。

對於內政部大玩時事梗引發討論，行政院長蘇貞昌官方臉書稍早特別在文章下方打趣留言「真心東沙小......」，結果該則留言也獲3千多名網友點讚，網友們紛紛留言回覆：「院長調皮」、「院長撿到槍」、「笑到美丁美當（台語諧音，指無法動彈）」；另也有網友好奇表示，不知小編有無讓院長看過留言，「很想知道院長的反應！」

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