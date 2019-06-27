天差地遠！ 與學生合照 鄭文燦「溫馨鬼臉」完勝韓國瑜

2019-06-27 20:23

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜無心市政、心思都放在總統初選上，因此近日出席與模範生、市長獎畢業生合影活動，頻遭學生嗆聲「選總統太可笑」、「要做好做滿」等，甚至一天接連三次遭嗆聲。反觀桃園市長鄭文燦親切地與學生扮鬼臉合照，讓網友看了直呼「真是天差地遠！」

韓國瑜繼日前遭中山國中吳姓畢業生當面稱「你要選總統這件事，真是太可笑了」、鳳山商工黃姓畢業生穿「溜之大吉」T恤嘲諷後，又有高雄中學畢業生合影時拿出「為什麼愛說謊」一書。韓國瑜25日甚至接連遭3名女學生用「道具」嗆聲，讓他在最後一場合影活動顯得非常尷尬。

相比韓國瑜頻遭學生嗆聲嘲諷，「胖周瑜」桃園市長鄭文燦深受學生親賴。臉書粉專《只是堵藍》今（27日）貼出韓、鄭2人近日與學生的合照對比，並指出「有做事跟沒做事小孩都看的出來」。

合照可見，上圖是雄中男學生拿著「為什麼愛說謊的」一書與韓國瑜合照，藉此嘲諷韓國瑜；反觀下圖卻是鄭文燦與女學生開心扮鬼臉，2人就像是好朋友一樣沒有距離。

許多網友看完照片直呼，「跟鄭市長拍照不用搜身」、「做人成功與失敗」、「好羨慕桃園的學生qq」、「市長真的平易近人，才會跟你在那扮鬼臉」、「真是天差地遠！」

、「合照不用搜身檢查、又會配合學生一起擺pose，這才是尊重學生的市長」。

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