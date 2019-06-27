提數據反駁朱立倫 內政部：積極協助新北辦社會住宅

2019-06-27 12:14

〔記者黃欣柏／台北報導〕前新北市長朱立倫公開指責中央將興辦社會住宅的責任推給地方，對此內政部今嚴正否認，強調社會住宅為中央、地方合作興辦，朱的說法及引用的數字均非事實。

內政部指出，朱立倫受訪表示新北市截至2018年止，市內社會住宅總數累積達到5600餘戶，但朱任內由新北市自行興辦完工的社會住宅共約1355戶，無法印證「任內努力蓋社宅」之說法。另外，新北市轄內共2907戶的林口世大運選手村社會住宅，也為中央興辦，說中央將責任推給地方是錯誤說法。

內政部強調，中央一向極力協助地方興辦社會住宅，對新北市的協助更是不遺餘力，內政部歷年補助地方政府興辦社會住宅的經費總計約127.1億元，其中新北市就占約22.7億元，若新北市後續提出更多非自償經費的補助需求，內政部也會全力協助。

內政部表示，為推動下階段社會住宅，內政部已於全國盤點出183處基地，其中有54處、68公頃位於新北市，為全國最多。由於新北市人口多，中央為了彌補興辦量能不足，也已由營建署控留工程人力，並規劃由國家住都中心投入興辦，未來也會持續和地方合作推動。

內政部說，對於新北市近期積極規劃社會住宅，內政部非常感謝，未來中央將持續與地方政府密切合作，加速達成8年20萬戶社會住宅的目標。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法