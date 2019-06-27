黃智賢節目停播扯被打壓 哥哥黃偉哲提三點打臉

2019-06-27 14:33

〔即時新聞／綜合報導〕媒體人黃智賢日前表示自己的節目《葉問打權》遭到政府打壓導致被停播，更在臉書嗆聲：「支持我的人，還會越來越多」；但這番言論也讓哥哥台南市長黃偉哲吐槽：「節目停播牽拖政府施壓真是太扯了」，並提出三個重點打臉妹妹。

據《聯合報》報導，黃偉哲表示若政府真那麼有本事打壓媒體的話，在2018年的選舉就不會敗選了，所以不要亂牽拖；第二點，黃偉哲提到，黃智賢曾說節目被停播是因為針對「反送中」相關言論所致，但「反送中」在香港有近兩百萬人，台灣也有好幾十萬人支持這個活動，誰打壓的了，根本就是胡扯。；黃偉哲還提到，「國安法」修法是最近的事情，但黃智賢的節目被「移頻」是過去發生的事情，不要把兩件不相關的事時間順序搞混了。

黃偉哲最後再打臉，黃智賢主張「一國兩制」，但反對一國兩制的人，不光是綠營，連國民黨初選參選人的韓國瑜、郭台銘等人也反對「一國兩制」，她的言論根本沒有效影響到藍營主事者的主張，根本不需要政府打壓。

黃偉哲表示：「若真能夠打壓，某些電視台早就收起來了。電視台、節目的考量我們給予尊重，不需要牽拖到政府身上。」最後他還「貼心」向黃智賢喊話：「如果真的沒有工作，網路上很多就業平台，都可以參考，相信她不會沒有工作的。」

而總統蔡英文稍早也在臉書上針對這件事表達嚴正抗議，表示政府不可能、更不會僅因為媒體持不同立場，就要求停播或停刊。也強烈譴責特定媒體在沒有經過查證和平衡報導的情況下，就發布不實的新聞。

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